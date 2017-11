Winterreifenpflicht in Tschechien: 96 Prozent der Autofahrer nehmen sie wahr

In Tschechien gilt seit Mittwoch erneut die Winterreifenpflicht. Vorschriftsmäßige Winterreifen müssen ab sofort vor jeder Autofahrt aufgezogen sein, wenn die Straßen leicht verschneit, vereist oder rutschig sind. Das gilt auch dann, wenn sich diese Witterungsverhältnisse erst während der Fahrt einstellen. In bergigen Regionen, die entsprechend ausgewiesen sind, muss auch bei schönem Wetter mit Winterreifen gefahren werden. Die allgemeine Winterreifenpflicht gilt bis zum 31. März nächsten Jahres.

Laut einer Umfrage der Agentur Ipsos wollen in Tschechien 96 Prozent der Autofahrer auf Winterreifen wechseln. In Deutschland beispielsweise sind mehr als zehn Prozent der Autofahrer in der kalten Jahreszeit ohne diese Pneus unterwegs, sie setzen auf All-Wetter-Reifen. Wegen des großen Andrangs in den Werkstätten muss allerdings fast ein Drittel der tschechischen Autofahrer noch bis Mitte November auf den Reifenwechsel warten. Für ein Fahren ohne Winterreifen droht hierzulande eine Geldbuße von umgerechnet bis zu 100 Euro.