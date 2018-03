Winter 2017/18 war einer der wärmsten in Tschechien seit 18. Jahrhundert

Der vergangene Winter war einer der wärmsten in Tschechien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen zu Ende des 18. Jahrhunderts. Seine Durchschnittstemperatur von 3,1 Grad Celsius lag um fast drei Grad über dem langfristigen Mittelwert. Das geht aus den Daten des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts (ČMHÚ) hervor, die auf den seit 1775 am Prager Klementinum gemessenen Werten beruhen. Der anhand dieser Werte bisher wärmste Winter wurde 2006/07 registriert. Vor elf Jahren wurde eine durchschnittliche Temperatur von 5,8 Grad Celsius gemessen.

Auch wenn der kalendarische Winter erst am 20. März endet, der meteorologische dauert von Anfang Dezember bis Ende Februar. Von den 243 Wintern, deren Temperaturen seit 1775 in Prag gemessen wurden, gehört der Winter der Saison 2017/18 zu den Top 20 der wärmsten von ihnen. Das ist vor allem eine Folge des warmen Januars, in dem eine Durchschnittstemperatur von über fünf Grad Celsius gemessen wurde. Das ist der dritthöchste Mittelwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.