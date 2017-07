Ein Wildschwein hat am Montag einen Flug vom Prager Václav-Havel-Flughafen verspätet. Das Tier sei über die Start- und Landebahn gerannt, teilten eine Sprecherin des Flughafens und eine Sprecherin der Fremdenpolizei mit. Angehörige der Fremdenpolizei versuchten demnach, das Wildschwein vom Flugplatz zu vertreiben. Schließlich mussten sie das Tier aber erschießen.

In Prag bestehen seit einiger Zeit Probleme mit Wildschweinen, bisher aber vor allem am östlichen Stadtrand. Der Flughafen liegt am westlichen Stadtrand. Das jetzige Vorkommnis war laut der Fremdenpolizei ungewöhnlich. Bisher hätten Polizisten zwar schon Tiere vom Flughafen vertreiben müssen, nie aber habe es sich um ein Wildschwein gehandelt, hieß es.