Ein über den Flugplatz in Prag rennendes Wildschwein hat am Montag die Verspätung eines Flugs verursacht. Dies teilten die Sprecherin des Václav-Havel-Flughafens, Marika Janoušková, und die Sprecherin der Fremdenpolizei, Kateřina Rendlová, mit. Angehörige der Fremdenpolizei versuchten, das Wildschwein aus dem Flugplatz wegzulocken. Schließlich mussten sie jedoch das Tier erschießen. In Prag gibt es in der letzten Zeit Probleme mit allzu vielen Wildschweinen, vor allem aber am östlichen Stadtrand. Der Flughafen liegt am westlichen Stadtrand von Prag. Die Jagd auf Wildschwein auf dem Flughafen ist der Sprecherin der Fremdenpolizei zufolge eine Rarität. Es sei schon zuvor passiert, dass die Polizisten Tiere auf dem Flugplatz gejagt hatten, aber nie habe es sich um ein Wildschwein gehandelt, sagte Rendlová.