Wiesenbaude im Riesengebirge begeht 395. Jahrestag der Grundsteinlegung

Die auf einem Riesengebirgskamm in 1410 Meter Höhe liegende Wiesenbaude (Luční bouda) erinnert am Freitag an den 395. Jahrestag ihrer Grundsteinlegung. Bestandteil der Feierlichkeiten an diesem Gedenktag ist eine symbolische Spurensuche in den Kellern des großen Objekts, sagte die Mitbesitzerin des Hauses, Klára Sovová, gegenüber Medien.

„Der Grundstein mit dem Datumsjahr 1623 ist zwar verloren gegangen, aber man wisse dennoch, wo man ein Stück Mauerwerk aus der Gründerzeit finden könne“, bedeutete Sovová. Die Baude war im Jahr 1938 bei der Räumung des böhmischen Grenzlandes abgebrannt, doch schon in den Jahren 1939 und 1940 in seiner jetzigen Form wiederaufgebaut worden.

Die Wiesenbaude an der Grenze zu Polen hat eine Kapazität von 130 Betten und gehört zu den ältesten Bergbauobjekten in Mitteleuropa. Sie wird jährlich von rund 300.000 Touristen besucht.