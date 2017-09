Wetterdienst meldet den viertheißesten August seit 1961

Die Durchschnittstemperatur im August betrug18,8 Grad Celsius. Somit handelte es sich um den viertwärmsten August seit 1961. In jenem Jahr hat man hierzulande begonnen, die monatlichen Durchschnittstemperaturen zu aufzuzeichnen. Die höchste gemessene Temperatur des Jahres 2017 wurde am 3. August im in Strážnice in Südmähren gemessen und betrug 38,3 Grad Celsius.

Dies gab das Tschechische Hydrometeorologische Institut bekannt. Noch heißer als in diesem Jahr war der dritte Sommermonat in den Jahren 1992, 2003 und 2015.