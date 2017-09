Am Sonntag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Osten des Landes am Vormittag noch heiter. Auf dem ganzen Gebiet muss mit Regen oder Schauern gerechnet werden. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius, im östlichen Landesteil bei 20 bis 24 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal 10 Grad Celsius, in den mährischen Gebirgen 15 Grad erreicht.