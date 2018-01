Am Sonntag ist es neblig und bedeckt in Tschechien. Stellenweise kann es regnen. In Lagen um 1000 Meter geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 3 bis 7 Grad, im Osten des Landes bis 9 Grad. In Höhenlagen um 1000 Meter liegen die Werte bei maximal 1 Grad Celsius.