Nachrichten Wetter am Montag, den 16. Januar

15-01-2017 18:28 | Markéta Kachlíková

Am Montag ist es in Tschechien meist bewölkt, örtlich ist Schneefall möglich. Die Tageshöchsttemepraturen liegen bei -5 bis -1 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -8 Grad Celsius erreicht.

Den täglichen Nachrichtenüberblick finden Sie ab ca. 20:00 Uhr hier.

2016 war das fünftwärmste Jahr seit 1771 15-01-2017 18:05 | Markéta Kachlíková Das vergangene Jahr war mit der Durchschnittstemperatur von 8,7 Grad Celsius das fünftwärmste Jahr in Tschechien seit 1771. Insbesondere der Februar war außergewöhnlich warm, die Temperatur lag vier Grad höher über dem langfristigen Durchschnittswert. Dies gab das Tschechische Hydrometeorologische Institut auf seiner Webseite bekannt. Die jährliche Niederschlagssumme lag fünf Prozent unter dem langfristigen Mittelwert. Die durchschnittliche Jahrestemperatur lag 0,7 Grad Celsius unter den Werten von 2014 und 2015.

Justizminister plant Beschwerde wegen Aufhebung des Urteils im Korruptionsfall Rath 15-01-2017 18:02 | Markéta Kachlíková Justizminister Robert Pelikán (Ano) will in den nächsten Tagen eine Beschwerde beim Obersten Gericht einreichen. Sie betrifft die Aufhebung des Urteils im Korruptionsfall des ehemaligen Kreishauptmanns David Rath. Das Obere Gericht in Prag hob das Verdikt im Dezember auf, weil es das Abhören des Politikers für gesetzwidrig hielt. Der Justizminister informierte über die geplante Beschwerde am Sonntag in einer Talkshow des Tschechischen Fernsehens. David Rath ist 2015 wegen Bestechlichkeit und Manipulation öffentlicher Aufträge zu 8,5 Jahren Haft verurteilt worden.

„Friedensmarsch für Aleppo“ erreicht mit 200 Teilnehmern Prag 15-01-2017 17:45 | Markéta Kachlíková Der „Friedensmarsch für Aleppo“ hat am Sonntag die tschechische Hauptstadt erreicht. Mit der Aktion, die Ende des Jahres in Berlin gestartet ist, will man ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen im syrischen Bürgerkrieg setzen. Die Zahl der Teilnehmer wuchs in Prag auf etwa 200. Sie begaben sich unter anderem vor die syrische und vor die russische Botschaft. Die Strecke folgt in umgekehrter Richtung der sogenannten Flüchtlingsroute, in Tschechien werden die Teilnehmer man mehrere Wochen lang unterwegs sein.

Biathlon-Verfolgung in Ruhpolding: Silber und Bronze für Tschechien 15-01-2017 17:25 | Markéta Kachlíková Der Tscheche Michal Krčmář hat in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding die Bronze geholt. Nach dem Sprint startete er von Rang 29. Nach seiner tollen Aufholjagd kam Krčmář ohne Schießfehler zum ersten Mal im Weltcup aufs Podest. Die Sprint-Zweite Gabriela Koukalová hat auch im Verfolgungsrennen den zweiten Rang erreicht. Koukalová (2 Fehler) lag im Ziel eine Minute nach der Finnin Kaisa Mäkärinen. Sie bleibt weiterhin Spitzenreiterin in der Weltcup-Gesamtwertung, gefolgt von Mäkärinen. Eva Puskarčíková belegte in der Verfolgung am Sonntag den sechsten Platz.

Medienmonitoring: Politiker dominieren die Berichterstattung in 2016 15-01-2017 12:32 | Markéta Kachlíková Die Persönlichkeiten, die im verganenen Jahr in den Medien hierzulande am häufigsten genannt wurden, waren Finanzminister Andrej Babiš, Premier Bohuslav Sobotka und Staatspräsident Miloš Zeman. Die tschechischen und ausländischen Politiker dominierten klar die Top 10 der Persönlichketien, denen sich die Berichterstattung gewidmet hat. Von den ausländischen Politikern wurde über Donald Trump, Wladimir Putin, Angela Merkel und Hillary Clinton am häufigsten berichtet. Die Plätze acht bis zehn gehörten Václav Havel, Karl IV. und dem scheidenden US-Präsidenten Barrack Obama. Nach den Politikern folgten die Sportler, und zwar Eishockey-Spieler Jaromír Jágr auf Rang elf und Tennis-Spielerin Karolína Plíšková auf Rang zwölf. Das Ranking wurde von der Monitoring-Firma Monitora Media am Sonntag veröffentlicht.

In einer Sporthalle in Česká Třebová ist Dach eingestürzt 15-01-2017 11:35 | Markéta Kachlíková In einer Sporthalle in Česká Třebová / Böhmisch Trübau ist am Samstagabend das Dach eingestürzt. In dem Gebäude wurde gerade ein Floorball-Turnier ausgestragen, etwa 80 Menschen befanden sich darin. Alle konnten rechtzeitig fliehen, zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Halle im Wert von 58 Millionen Kronen (2,15 Millionen Euro) vom Kreis Pardubice erbaut und erst am 2. Januar zur Nutzung übergeben worden. Der Grund für den Einsturz der Dachkonstruktion ist noch unklar.

Wetter am Sonntag, den 15. Januar 14-01-2017 18:52 | Markéta Kachlíková Am Sonntag ist es in Tschechien bewölkt bis bedeckt, im Tagesverlauf kommt es vereinzelt zu Aufheiterungen. Örtlich ist Schneefall möglich. Der Wetterdienst warnt vor überfrierender Nässe. Die Tageshöchsttemepraturen erreichen -3 bis +1 Grad Celsius. In Lagen um 1000 Meter werden maximal -4 Grad Celsius erreicht.

Nordische Kombination: Tschechen auf Platz zwei im Doppelsprint 14-01-2017 18:51 | Markéta Kachlíková Die tschechischen Kombinierer Miroslav Dvořák und Tomáš Portyk haben am Samstag in Val di Fiemme den zweiten Platz im Doppelsprint erkämpft. Im Ziel blieben sie nur 0,3 Sekunden hinter Espen Andersen und Jörgen Graabak aus Norwegen zurück. Den Platz drei belegten die Italiener mit einem Verlust von 0,9 Sekunden. Für Portyk ist es die erste Welt-Cup-Podestplatzierung überhaupt, Dvořák erreichte nach mehr als zwei Jahren wieder das Podest.