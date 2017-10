Werke der tschechischen Nationalgalerie werden in Dresden ausgestellt

Die tschechische Nationalgalerie wird einen Teil ihrer Kunstsammlungen aus dem Prager Messepalast nach Dresden ausleihen. In den Staatlichen Kunstsammlungen der Elbestadt (SKD) sind die Werke in der Zeit zu sehen, wenn der Messepalast saniert wird. Die Sanierung des Prager Ausstellungshauses ist für die Jahre 2020 bis 2023 vorgesehen. Dies teilte der Direktor der Nationalgalerie, Jiří Fajt, mit. Zudem stehe sein Haus in Verhandlungen mit weiteren europäischen Museen und Galerien, in denen Werke aus Prag zur genannten Zeit ausgestellt werden sollen, ergänzte Fajt.