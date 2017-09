Die Weltkriegsveteranin und Teilnehmerin der Schlacht um Skolowo, Marie Kvapilová, ist tot. Sie starb bereits am 22. September im Alter von 95 Jahren, wie das tschechische Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte.

Kvapilová schloss sich 1942 dem ersten tschechoslowakischen Bataillon in der Sowjetunion an. Sie war unter anderem an der Verteidigung des ukrainischen Dorfes Sokolowo gegen die deutschen Besatzer beteiligt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Marie Kvapilová im Militärdienst.