Der letzte lebende tschechoslowakische Fallschirmjäger im Dienst der britischen Krone, Jaroslav Klemeš, ist tot. Der Weltkriegsveteran sei am Montag im Alter von 95 Jahren gestorben, wie das tschechische Verteidigungsministerium über Twitter mitteilte. Der 1922 im heute slowakischen Čadca geborene Klemeš schloss sich 1940 der tschechoslowakischen Armee im Ausland an, um Widerstand gegen die Besetzung seines Landes durch Hitler-Deutschland zu leisten. Im Dienste des Vereinigten Königreichs nahm er vor allem 1944 an der Operation Platinum auf dem Gebiet der Tschechoslowakei teil. Höchste militärische Ehren erfuhr der spätere Generalmajor in seiner Heimat jedoch erst nach dem Ende des Kommunismus.