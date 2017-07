55 tschechische Polizisten sind am Montag in Richtung Serbien und Makedonien abgeflogen, um die dortigen Kollegen bei der Grenzsicherung zu unterstützen. Dies bestätigte am Montag ein Vertreter der Polizei. Es ist damit bereits der zwölfte Einsatz tschechischer Polizisten in Makedonien und der vierte in Serbien. Seit den großen Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 unterstützen Beamte aus Tschechien ihre Kollegen in den Staaten entlang der sogenannten Balkanroute. Sie helfen vor allem bei der Grenzsicherung und der Registrierung von Flüchtlingen und Migranten.