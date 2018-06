Wegen Plagiatsvorwurf: ODS fordert Babiš auf, Ministerin Malá nicht ins Amt einzuführen

Justizministerin Taťána Malá (Ano-Partei) wird verdächtigt, ihre Magisterarbeit abgeschrieben zu haben. Darüber informierte der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Donnerstag. Malás Magisterarbeit über das Familienrecht enthält dem Rundfunk zufolge Abschnitte aus der Diplomarbeit einer Studentin, die diese fünf Jahre zuvor an der Masaryk-Universität in Brno / Brünn geschrieben hat. Malá übernahm den Originaltext sogar mit zwei Tippfehlern. Außer dieser Diplomarbeit soll Malá in ihrer Magisterarbeit einen Teil eines Lehrbuchs über das Familienrecht abgeschrieben haben, ohne ihn zu zitieren.

Malá, die am Mittwoch zur Justizministerin ernannt wurde, lehnte die Plagiatsvorwürfe ab. Wie Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) informierte, wolle er mit der Justizministerin über das Problem zu sprechen. Die Bürgerdemokraten (ODS) haben den Regierungschef derweil dazu aufgerufen, seine Parteikollegin am Freitagabend nicht in ihr Ministeramt einzuführen. Für diese Funktion fehle es ihr an fachlicher wie auch moralischer Qualifikation, moniert die größte Oppositionspartei. Vollziehe Babiš aber diesen Schritt, so trage er dafür auch die volle politische Verantwortung, sagte ODS-Vizechef Martin Baxa vor Journalisten.