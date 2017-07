Die Polizei in Thailand hat einen Tschechen festgenommen, der wegen Millionenbetrugs von Interpol gesucht wurde. Dies berichtete die Zeitung Bangkok Post. Demnach wurde der 42-jährige Mann am Freitag auf dem Flughafen der Insel Koh Samui verhaftet. Er soll 1999 mit zwei Mittätern in Tschechien Dokumente gefälscht und damit einer Firma einen Schaden von 40 Millionen Kronen (heute rund 1,5 Millionen Euro) verursacht haben. Der Tscheche war 2014 nach Thailand gekommen und hatte angegeben, als Sprachlehrer zu arbeiten.