Die Wasserqualität der Naturschwimmbäder in Tschechien ist zu Beginn der Ferienzeit größtenteils gut. Es gibt jedoch auch einige Orte, an denen die Hygieniker das Baden nicht empfehlen. Zu ihnen gehören besonders die Prager Seen Šeberák und Hostivařské přehrada (Stausee im Stadtteil Hostivař) sowie der Große Teich bei Hroznětín / Lichtenstadt in der westböhmischen Region um Karlovy Vary / Karlsbad. Wegen eines übermäßigen Anteils an Blaualgen besteht für den See Šeberák bereits seit dem 29. Mai Badeverbot. Zuletzt hat sich die dortige Wasserqualität zwar leicht gebessert, dennoch sei das Gesundheitsrisiko weiter groß, informierten die Hygieniker. Leicht trübes Wasser und somit nicht die beste Qualität haben mit dem Mácha-See nahe der nordböhmischen Stadt Česká Lípa / Böhmisch Leipa und dem Stausee Džbán bei Prag auch zwei bei Touristen sehr beliebte Badeorte. Die Eintrübungen stellen indes kein Gesundheitsrisiko dar, unterstrichen die Hygieniker.