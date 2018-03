Warnstreik von Schülern und Studenten gegen Regierungspolitik

Mehr als 200 Schulen und Universitäten in Tschechien haben sich am Donnerstagmittag an einem Warnstreik gegen die Regierungspolitik beteiligt. Für eine halbe Stunde unterbrachen mehrere Tausend Schüler sowie Studierende im ganzen Land den Unterricht oder ihre Seminare und trafen sich zu Protestversammlungen.

Ihre Kritik richteten die Protestierenden vor allem gegen den geschäftsführenden Premier Andrej Babiš (Partei Ao) und Staatspräsident Miloš Zeman. Ihnen warfen sie vor, Verfassungswerte zu verraten. So sei Babiš trotz polizeilicher Ermittlungen gegen sich weiter Regierungschef. Und die verbalen Angriffe beider Politiker auf die öffentlich-rechtlichen Medien und einzelne Journalisten gefährdeten das Recht auf freie Meinungsäußerung, hieß es.