In Tschechien sind am Mittwoch zum fünften Mal in Folge die Temperaturrekorde für einen Oktobertag gefallen. Einen neuen Top-Wert für den 18. Oktober meldeten 25 der insgesamt 144 Wetterstationen, an denen seit 30 und mehr Jahren die Temperatur gemessen wird. Die meisten dieser Stationen liegen in Nord- und Ostmähren. Die höchste Tagestemperatur wurde mit 22,7 Grad Celsius in Ropice bei Frýdek-Místek / Friedek-Mistek gemessen.