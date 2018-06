Waffenexport ging 2017 zurück

Der Export von Waffen und Militärmaterial ist im vergangenen Jahr auf 15 Milliarden Kronen (580 Millionen Euro) zurückgegangen. Im Jahr 2016 lag das Gesamtvolumen des Waffenexports bei 18,2 Milliarden Kronen (700 Millionen Euro). Dies gab der tschechische Verband der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie am Donnerstag bekannt.

Der Grund für den Rückgang lege darin, dass sich die Waffengeschäfte verzögerten und viele der Verträge erst in dem laufenden Jahr umgesetzt würden, wie der Verbandsvorsitzende Jiří Hynek am Donnerstag in Prag mitteilte.

Der größte Teil des Exports von Waffen und Armeematerial ging in den Irak, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Slowakei und Ägypten.