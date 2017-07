Die heftigen Wärmegewitter, die sich am Freitagnachmittag und -abend über ganz Tschechien entluden, haben besonders den Kreis Südmähren und die zentraltschechische Region um die Stadt Žďár nad Sázavou getroffen. Im Kreis Südmähren musste die Feuerwehr insgesamt 45 Mal ausrücken, um entwurzelte Bäume zu beseitigen oder überschwemmte Keller auszupumpen, sagte ein Sprecher. Am häufigsten seien die Feuerwehrleute im Bezirk Brno-venkov / Brünn-Land im Einsatz gewesen, die Gewitter hätten jedoch keine größeren Schäden hervorgerufen, ergänzte der Sprecher. In der Region um Žďár nad Sázavou war die Feuerwehr rund 20 Mal im Einsatz. In Rozsochy bei Bystřice nad Pernštejnem entfernte sie einen Baum von den Bahngleisen, bei Rožná die Erde eines abgerutschten Hangs von der Straße. Bei allen Vorfällen wurde niemand verletzt, betonte der Sprecher. Die Feuerwehren in Tschechien sind mit starkem technischem Gerät ausgerüstet – sie erfüllen daher gleichzeitig Aufgaben, wie sie in Deutschland das Technische Hilfswerk erledigt.