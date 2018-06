Vorsitzender des Abgeordnetenhauses würde mehr Bedeutung der Haltungen der V4-Länder beimessen

Der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Radek Vondráček (Ano-Partei) würde begrüßen, wenn die Stimmen der V4-Staaten in der EU mehr zu hören wären. Das sagte der Politiker am Donnerstag nach dem Treffen der Führung des tschechischen und slowakischen Abgeordneten in Bratislava. Der slowakische Parlamentspräsident Andrej Danko erklärte, die Slowakei bemühe sich darum, das Misstrauen einiger EU-Länder gegenüber den V4-Ländern abzubauen.

Das Treffen der tschechischen und slowakischen Abgeordneten fand anlässlich des 100. Jahrestags der Entstehung der Tschechoslowakei statt. Neben Vondráček nahm auch der Vizevorsitzende des tschechischen Abgeordnetenhauses und Parteichef der Sozialdemokraten, Jan Hamáček, am Treffen in Bratislava teil.