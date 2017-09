Vorbereitung eines Anschlags auf Zug: Gericht befreit die Angeklagten

Fünf Linksextremisten, die wegen des Verdachts vor Gericht standen, im April 2015 einen Anschlag auf einen Zug in Tschechien vorbereitet hatten, wurden befreit. Das Stadtgericht in Prag hat die Anklage gegen sie am Freitag fallen gelassen. Das Urteil ist nicht rechtkräftig.

Drei der fünf Personen drohten lebenslängliche Gefängnisstrafen. Der Anklage nach sollen sie Sprengstoff in der Nähe einer Eisenbahnbrücke bei Prag vergraben haben. Die Beschuldigten weisen ihre Schuld zurück. Sie bezeichnen die Causa als Ergebnis einer Provokation der Polizei. Polizeiagenten haben den Angeklagten zufolge den Sprengstoff gekauft, den Angriffsort gewählt und die Gruppe zu einer Gewaltaktion bewogen.