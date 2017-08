Vor 25 Jahren: Klaus und Mečiar beschließen Teilung der Tschechoslowakei

Die Tschechen und Slowaken haben sich in der Silvesternacht 1992 von ihrem gemeinsamen Staat verabschiedet, seit dem 1. Januar 1993 existieren nebeneinander die Tschechische und die Slowakische Republik. Die Teilung der einstigen Tschechoslowakei wurde vor exakt einem Vierteljahrhundert beschlossen: Am 26. August 1992. Die Regierungschefs der damaligen Teilrepubliken, Václav Klaus (Tschechien) und Vladimír Mečiar (Slowakei), haben dazu an jenem Tag in Brno / Brünn unter vier Augen die wichtigsten Entscheidungen ausgehandelt.

Laut dem slowakischen Historiker Dušan Kováč wollte die Mehrheit der Bevölkerung die Teilung gar nicht. Sie sei aber durchgesetzt worden, weil Klaus und Mečiar sehr machtverliebt gewesen seien und nur die Trennung ihnen beiden die Macht im jeweiligen Landesteil garantierte, sagte Kováč in einem Interview für die Deutsche Presseagentur (dpa). Trotz allem: Tschechen und Slowaken verstehen sich bis heute bestens.