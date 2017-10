Von Tschechen unterstützte Schule in Syrien bombardiert

Ein Schule der tschechischen Organisation Člověk v tísni / Mensch in Not wurde bei einem Bombardement in der nordsyrischen Region Idlib beschädigt. Dies meldete Člověk v tísni am Dienstag. Zu möglichen Todesopfern machte die Organisation keine Angaben.

Člověk v tísni unterstützt die betroffene Schule in der Nähe des Dorfes Batabo seit 2014. Insgesamt wurde sie von 330 Kindern besucht.

Die Schule befindet sich im Einflussgebiet der radikalislamischen Tahrir asch-Scham. Diese hatte erst kürzlich eine Offensive gegen syrische Regierungstruppen gestartet.