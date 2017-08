Volleyball-WM-Relegation: Tschechiens Frauen unterliegen Bulgarien 1:3

Die tschechischen Volleyballerinnen haben in der Relegation zur nächsten Weltmeisterschaft am Mittwoch eine weitere Niederlage erlitten. Beim Turnier in Rotterdam unterlagen sie den Bulgarinnen in vier Sätzen mit 1:3.

Weitere Teilnehmerinnen des Turniers sind Belgien, Slowenien, Griechenland und Gastgeber Niederlande. Nur die beiden besten Teams qualifizieren sich für die WM 2018 in Japan. Bereits in ihrem ersten Duell am Dienstag verloren die Tschechinnen gegen Belgien.