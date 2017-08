Volleyball-WM-Relegation: Tschechiens Frauen unterliegen Belgien 2:3

Die tschechischen Volleyballerinnen sind mit einer Niederlage in die Relegation zur nächsten Weltmeisterschaft gestartet. Beim Turnier in Rotterdam unterlagen sie den Belgierinnen nach hartem Fight in fünf Sätzen mit 2:3. Weitere Teilnehmerinnen des Turniers sind Bulgarien, Slowenien, Griechenland und Gastgeber Niederlande. Nur die beiden besten Teams qualifizieren sich für die WM 2018 in Japan.