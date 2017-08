Volleyball: Tschechiens Männer unterliegen Deutschland – Frauen Vierte der WM-Relegation

Tschechiens Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in Polen das zweite Gruppenspiel verloren. Am Sonntag unterlagen die Schützlinge von Nationaltrainer Michal Nekola in Szczecin / Stettin der Mannschaft Deutschlands in drei Sätzen mit 0:3. Dennoch haben sie gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Am Montag treffen sie zwar auf die favorisierten Italiener, doch den noch hinter ihnen stehenden Slowaken muss ein Sieg über Deutschland gelingen. Der Gruppenerste zieht direkt ins Viertelfinale ein, die Zweiten und Dritten jeder Gruppe stehen im Achtelfinale.

Die tschechischen Volleyballerinnen haben das WM-Relegationsturnier in Rotterdam am Sonntag mit einem 3:0-Sieg über Slowenien abgeschlossen. Mit zwei Siegen und drei Niederlagen belegen sie am Ende den vierten Platz. Für die WM 2018 in Japan qualifizierten sich nur die beiden besten Teams unter sechs Teilnehmern: Dies sind die Niederlande und Bulgarien.