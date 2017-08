Volleyball: Tschechiens Männer starten mit Sieg in EM – Frauen ohne Chance

Tschechiens Volleyballer sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft in Polen gestartet. Am Freitag bezwangen die Schützlinge von Nationaltrainer Michal Nekola in Szczecin / Stettin die Mannschaft der Slowakei in vier Sätzen mit 3:1. Nächster Gegner ist am Sonntag das starke deutsche Team. Ihr letztes Gruppenspiel bestreiten die Tschechen gegen Italien.

Die tschechischen Volleyballerinnen haben dagegen ihre Chance auf eine WM-Teilnahme bereits verspielt. Beim Relegationsturnier in Rotterdam verloren sie am Donnerstag auch ihr drittes Spiel, diesmal glatt mit 0:3 gegen Gastgeber Niederlande. Zuvor zogen sie gegen Belgien mit 2:3 und gegen Bulgarien mit 1:3 den Kürzeren. Für WM 2018 in Japan qualifizieren sich nur die beiden besten Teams unter sechs Teilnehmern.