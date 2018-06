Die tschechische Volleyball-Nationalmannschaft wird in der nächsten Saison an der Volleyball Nations League nicht teilnehmen. Im Finale der Qualifikation unterlag das Team von Nationaltrainer Michal Nekola am Sonntag dem Team Portugals mit 1:3.

Beim Turnier in Matosinhos in Portugal besiegten die Tschechen zuerst Kuba und Chile. Im Halbfinale setzten sie sich gegen Estland durch.