Die tschechischen Volleyballerinnen haben die Bronze in der Europaliga gewonnen. Beim Match am Freitag in Budapest besiegte das Team von Zdeněk Pommer Finnland in vier Sätzen mit 3:1. Die Tschechinnen knüpften mit dem Medaillengewinn an den Erfolg in der Europaliga von 2012, damals holten sie Gold .

Im Finale siegte Bulgarien über dem Team Ungarns. Die beiden Finalisten sicherten sich das Ticket für die Nations League.