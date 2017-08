Volleyball-EM: Tschechiens Männer schlagen Titelverteidiger Frankreich

Tschechiens Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in Polen am Mittwoch für eine kleine Sensation gesorgt. Im Achtelfinale bezwangen sie Titelverteidiger Frankreich in Katovice / Kattowitz mit 3:1. Im Viertelfinale treffen die Schützlinge von Nationaltrainer Michal Nekola am Donnerstag erneut auf Deutschland. Im Gruppenspiel in Szczecin / Stettin haben sie gegen den Landesnachbarn 0:3 verloren.

Unter den besten acht Teams in Europa waren Tschechiens Volleyballer zuletzt vor 16 Jahren. Bei der Heim-EM 2001 in Ostrava / Ostrau wurden sie am Ende Vierte.