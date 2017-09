Die tschechischen Volleyballerinnen unterlagen bei der EM am Sonntag in Aserbaidschan dem Team der Niederland mit 1:3 nach Sätzen. In der Gruppe D belegten die Tschechinnen den 3. Platz.

Im Achtelfinale treffen die tschechischen Volleyballerinnen am Dienstag in Baku auf Weißrussland.