Die tschechischen Volleyballer werden bei der Europameisterschaft in Polen nicht um die Medaillen kämpfen. Im Viertelfinale unterlagen sie am Donnerstag in Katowice / Kattowitz dem Team aus Deutschland mit 1:3 (22:25, 25:16, 23:25, 20:25).

Bereits der Einzug ins Viertelfinale nach einem Sensationssieg gegen Titelverteidiger Frankreich ist ein Erfolg für das tschechische Team. Damit hat es sich die Teilnahme an der nächsten EM im Jahr 2019.