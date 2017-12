Visegrád-Staaten wollen Libyen beim Grenzschutz helfen

Die vier Visegrád-Länder Tschechien, Polen, Ungarn und die Slowakei wollen Libyen mit 36 Millionen Euro bei der Sicherung seiner Grenze unterstützen. Dies gab der slowakische Premier Robert Fico in Bratislava bekannt. Mit dem Geld sollen vor allem die libyschen Sicherheitskräfte für den Grenzschutz geschult werden.

Laut Fico ist es zu spät, erst in der EU die Flüchtlingsbewegung zu stoppen. Dies müsse bereits in den Herkunftsländern geschehen, so der slowakische Regierungschef. Die Visegrád-Länder lehnen Quoten zur Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas ab.