Visegrad-Länder für Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen

Über die Zukunft der Europäischen Union sollen alle EU-Mitgliedsstaaten außer Großbritannien gemeinsam verhandeln. Darin waren sich die Regierungschefs Tschechiens, Polens, Ungarns und der Slowakei am Freitag im slowakischen Bratislava einig. Sie unterstützen auch die Erhaltung des Schengen-Raums ohne Grenzkontrollen an den Binnengrenzen, wie der slowakische Premier Robert Fico nach dem Treffen mitteilte. Einige EU-Staaten haben in Folge angespannten Sicherheitslage und Terrorgefahr in Europa in diesem Jahr Kontrollen an ihren Grenzen eingeführt.

Die Spitzenpolitiker der V4-Staaten kommen am Nachmittag in Bratislava mit EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammen.