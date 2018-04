Visegrád-Autobauer fordern Lockerung von CO2-Grenzwerten in EU

Die Verbände der Automobilindustrie in den Visegrád-Staaten fordern eine massive Lockerung der neuen EU-Grenzwerte für CO2. Laut dem Industrieverband sollten die Emissionen von Kohlenstoffdioxid bis 2030 nicht wie geplant um 30, sondern um lediglich 20 Prozent gesenkt werden. Branchenvertreter trafen sich am Freitag zu Beratungen in Prag.

Laut den Plänen der Kommission sollen Neuwagen bis zum Jahr 2025 im Schnitt zunächst 15 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen als 2021, bis 2030 dann 30 Prozent weniger als 2021. Bei Verstößen drohen den Autobauern harte Strafen.