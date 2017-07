Wegen der Afrikanischen Schweinepest, die in der ostmährischen Region um Zlín weiterhin latent ist, müssen nun auch die Züchter von Hausschweinen schärfere Sicherheitsmaßnahmen einhalten. Dazu gehört die Auflage, dass Schlachtvieh aus der Region nur noch bis Ende des Monats geschlachtet werden kann und der Verzehr des jeweiligen Schweines nur für den Eigenbedarf des Züchters bestimmt ist. Des Weiteren müssen die Züchter dafür sorgen, dass ihre Tiere nicht mit Wildscheinen in Kontakt kommen. Die Hausschweine dürfen derzeit nur vor Ort in Ställen gehalten werden, ohne Auslauf, und sie dürfen kein Grünfutter erhalten. Dies hat die Staatliche Veterinärverwaltung angeordnet. Der Grund dafür ist, dass die Ursache für die Afrikanische Schweinepest in der Region noch nicht gefunden wurde. Die Tierseuche ist mittlerweile bei 29 toten Wildschweinen nachgewiesen worden. Die ersten beiden Wildschweine, die infolge des Virus verendet sind, wurden am 21. und 22. Juni am Stadtrand von Zlín gefunden.