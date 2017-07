Die Jäger können nach einer Schulung Wildschweine auch in dem Teil der Region Zlín jagen, wo die Afrikanische Schweinepest nachgewiesen wurde. Der Staat bemüht sich damit die Verbreitung der Tierseuche zu stoppen. Dies teilte der Sprecher der staatlichen Veterinärverwaltung, Petr Vorlíček am Samstag mit. Ende Juni hatten die Veterinärmediziner die Jagd von Wildschweinen in der Region verboten. Die Veterinärärzte werden die Jäger schulen, wie sie bei der Jagd mit den Desinfektionsmitteln umgehen sollen.