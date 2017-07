Die Prager Innenstadt war am Samstag Schauplatz eines ungewöhnlichen Spektakels: Über den Wenzelsplatz und durch weitere Straßen der City fuhren am Nachmittag Dutzende Kräder des legendären Motorrollers Vespa. Unter den Zweirädern des italienischen Unternehmens Piaggio waren sowohl die aktuellen Neuheiten des Herstellers als auch liebevoll gepflegte Maschinen mit einem Hauch von Nostalgie. Und auch farblich war alles vertreten einschließlich eines rosaroten Rollers, dessen Besitzerin dazu Kleidung im Look der 1950er Jahre trug. Auf den „Wespen“ summten rund 200 Personen durch das Stadtzentrum. Das Motorroller-Treffen Prago Vespa 2017 dauert noch bis einschließlich Sonntag an.