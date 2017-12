Vertreter migrationsfeindlicher Parteien tagen in Prag, Proteste vor Tagungszentrum

Auf Einladung von SPD-Chef Tomio Okamura kommen am Samstag in Prag Vertreter der migrations- und islamkritischen ENF-Fraktion (Europa der Nationen und Freiheit) im Europaparlament zusammen. Erwartet werden unter anderem der Chef der niederländischen islamfeindlichen PVV, Geert Wilders, die Vorsitzende des rechtspopulistischen französischen Front National, Marine Le Pen. Thema der Konferenz sollen Konzepte eines Europa souveräner Staaten sein. Man müsse Europa zur Not auch mit Mauern gegen illegale Migranten schützen, sagte unter anderem Geert Wilders.

Bereits am Freitagabend ist es im Zentrum der tschechischen Hauptstadt zu Protesten gegen die Konferenz gekommen. Die Demonstrationen verliefen friedlich, waren jedoch von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet. Auch am Samstag fanden vor dem Tagungshotel im Prager Stadtteil Chodov weitere Aktionen für ein offenes und geeintes Europa statt. Dabei kamen mehere Hundert Menschen zusammen. Zu direkten Zusammenstößen mit Anhängern der migrationsfeindlichen Parteien kam es nicht.