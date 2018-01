Vertrauensfrage: Zeman wird Regierung Babiš im Abgeordnetenhaus persönlich unterstützen

Präsident Miloš Zeman hat bestätigt, dass er am 10. Januar im Abgeordnetenhaus persönlich das Minderheitskabinett von Andrej Babiš (Ano-Partei) bei der obligatorischen Vertrauensfrage unterstützen will. Darüber informierte Premier Andrej Babiš am Dienstag nach dem Neujahrsessen bei Präsident Zeman auf dem Schloss Lány bei Prag. Während des Treffens habe er mit Zeman außerdem über die Innen- und Außenpolitik gesprochen, sagte Babiš.

Den bisherigen Erklärungen der Parlamentsparteien zufolge wird das Minderheitskabinett das Vertrauen nicht bekommen.