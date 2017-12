Vertrauensfrage: Babiš würde auch Neuwahlen in Kauf nehmen

Sollte die Minderheitsregierung von Premier Andrej Babiš auch in einem zweiten Anlauf nicht das Vertrauen des Abgeordnetenhauses bekommen, wären Neuwahlen eine realistische Option. Dies sagte Premier Andrej Babiš am Donnerstag gegenüber dem Tschechischen Fernsehen. Sollte auch ein zweiter Versuch fehlschlagen werden wir die Bürger nicht weiter plagen und Neuwahlen anstreben, so der Ano-Parteichef.

Die Minderheitsregierung von Andrej Babiš wird sich am 9. Januar das erste Mal der obligatorischen Vertrauensfrage im Abgeordnetenhaus stellen. Ob eine Mehrheit zustande kommt, ist bisher jedoch unklar.