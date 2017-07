Das Verteidigungsministerium in Prag plant die stufenweise Modernisierung der Kampftechnik der Tschechischen Armee. In einer ersten Phase sollen 16 neue transportable Flugzeugabwehr-Raketenwerfer vom Typ RBS-70NG angeschafft werden. Sie werden von der schwedischen Firma Saab Dynamics AB geliefert, der Preis für die Lieferung liegt bei etwas mehr als einer Milliarde Kronen (ca. 39,6 Millionen Euro). Zudem sollen die selbstfahrenden Haubitzen vom Typ Dana für rund 1,27 Milliarden Kronen (ca. 49 Millionen Euro) modernisiert werden. Den Auftrag soll die heimische Firma Tatra Trucks aus Kopřivnice in Mähren ausführen. Nach der Runderneuerung sollten die Haubitzen den Standards der Nato entsprechen, erklärte Verteidigungsminister Martin Stropnický (Ano). Über diese Aufträge werde am Montag das Kabinett informiert, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Petr Medek.