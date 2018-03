Verteidigungsministerin zeichnet 34 Widerstandskämpfer gegen Kommunismus aus

Insgesamt 34 Personen nehmen am Montag Urkunden über die Teilnahme an dem sogenannten Dritten Widerstand von der Verteidigungsministerin Karla Šlechtová (Ano) entgegen. Sieben der Persönlichkeiten werden posthum ausgezeichnet. Unter ihnen ist auch der ehemalige politische Häftling Pavel Wonka, der 1988 unter bislang nicht geklärten Umständen in einem Gefängnis gestorben war.

Über die Anerkennung der Widerstandskämpfer gegen den Kommunismus entscheidet das Verteidigungsministerium. Das Gesetz über den sogenannten Dritten Widerstand kam 2011 in Kraft. Seitdem wurde rund 1400 Menschen bescheinigt, dass sie sich gegen den Kommunismus aufgelehnt haben. Die Auszeichnung ist mit 100.000 Kronen (knapp 4000 Euro) dotiert.