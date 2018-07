Verteidigungsminister: Ausgaben im Ressort müssen allmählich steigen

Das Verteidigungsbudget der Tschechischen Republik muss allmählich aufgestockt werden. Es wird 2024 zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Das sagte Verteidigungsminister Lubomír Metnar (parteilos) am Donnerstag, als er auf die Ergebnisse des Nato-Gipfels und die Aufforderung von US-Präsident Donald Trump reagierte. Trump zufolge sollen die Nato-Verbündeten das Verteidigungsbudget schon ab Januar nächsten Jahres auf zwei Prozent des BIP aufstocken.

Der Nato-Gipfel habe gezeigt, dass das transatlantische Bündnis auch weiterhin fest und einheitliche bleibe, sagte Metnar nach dem Gipfeltreffen. Tschechien vertrat beim Gipfel in Brüssel am Mittwoch Staatspräsident Miloš Zeman und am Donnerstag Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) und Jan Hamáček (Sozialdemokraten), der vorübergehend das Außenministerium leitet.