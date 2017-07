Die verschärften Bedingungen zu einem Aufenthaltsrecht für Ausländer in Tschechien sind rechtskräftig. Am Donnerstag hat Präsident Miloš Zeman die umstrittene Novelle zum Ausländergesetz unterzeichnet, bestätigte sein Sprecher. Mit dem neuen Gesetz werden strengere Regeln für den Aufenthalt und die Beschäftigung von Nicht-EU-Ausländern eingeführt. Das Gesetz verstoße gegen die Verfassung, gegen das EU-Recht und gegen Verpflichtungen Tschechiens im Bereich der Menschenrechte, kritisierten die Senatoren. Deshalb hatten sie die Novelle Ende Mai auch an die untere Kammer des Parlaments zurückgewiesen. Die Abgeordneten überstimmten indes den Senatsentscheid.