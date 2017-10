Verletzte Biathletin Koukalová verpasst Saisonstart

Die tschechische Olympiahoffnung, Biathletin Gabriela Koukalová, verpasst den Start in die neue Saison. Aufgrund von Beschwerden in den Wadenmuskeln konnte sie im Sommer fünf Wochen lang nicht trainieren und nun müsse sie dieses Handicap wettmachen, bestätigte die diesjährige Sprint-Weltmeisterin am Donnerstag. Jetzt schließe sie sich erstmals einem Trainingscamp der tschechischen Nationalmannschaft an und fliege mit ihr nach Finnland, sagte die 27-Jährige dem Tschechischen Rundfunk.

Die zweifache Weltmeisterin und Gesamtweltcup-Gewinnerin der Saison 2015/16 hat bei den Winterspielen 2014 in Sotschi zwei Silbermedaillen gewonnen. Ob sie auch im Februar in Pyeongchang auf Medaillenjagd gehen könne, dies sei momentan noch ungewiss. Ihr Start bei den Winterspielen in Südkorea sei durchaus gefährdet, räumte Koukalová ein.