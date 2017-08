Verletzte bei Explosion in tschechischer Sprengstofffabrik

Bei einer Explosion in einem Sprengstoffwerk in Pardubice sind drei Arbeiter verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie hätten Verbrennungen, Verletzungen durch die Druckwelle und in einem Fall eine schwere Handverletzung erlitten und seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes mit. Zu dem Unfall am Montag kam es nach Angaben des staatlichen Unternehmens „Explosia“ an einer Presse bei der Herstellung von pulverförmigen Sprengstoffen. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehr als eine halbe Million Euro geschätzt. Die Polizei und die Aufsichtsbehörde haben eine Untersuchung eingeleitet.