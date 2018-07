Verkehrsminister Ťok: Kanal Donau-Oder-Elbe Science Fiction

Tschechiens Verkehrsminsiter Dan Ťok glaubt nicht an die Rentabilität des geplanten Donau-Oder-Elbe-Kanals. Die Einnahmen aus dem Kanal würden die Kosten nicht decken, so der Minister in einem Gespräch für das Nachrichtenportal idnes.cz. Erste Machbarkeitsstudien haben laut Ťok gezeigt, dass eine Teilrealisierung machbar wäre. Das ganze Projekt sei aber Science Fiction.

Eine Verbindung der drei Ströme Donau, Oder und Elbe ist vor allem ein Anliegen von Tschechiens Staatspräsident Miloš Zeman. Man unterrichte den Präsidenten fortaufend über den Stand der Planungen, so Dan Ťok.