Verkehrsbeschränkung auf Autobahn D8 in Nordböhmen wird aufgehoben

Ab Mittwochnachmittag wird auf der tschechischen Autobahn D8 die Verkehrsbeschränkung im Böhmischen Mittelgebirge aufgehoben. Bei der nordböhmischen Gemeinde Prackovice war ein Teilstück bislang nur einspurig in jede Richtung befahrbar. Der Grund dafür ist die schwierige geologische Beschaffenheit des Gebiets. Ein Erdrutsch hatte die Fertigstellung der D8 um mehrere Jahre verzögert, jetzt wurden weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Terrains beendet.

Vor der Freigabe der zweiten Fahrspur in beide Richtungen ist die Autobahn bei Prackovice am Mittwoch wegen abschließender Umbauten bis zirka 17 Uhr komplett gesperrt. In dieser Zeit proben zudem Feuerwehr und Rettungsdienst den möglichen Ernstfall auf diesem Streckenabschnitt.